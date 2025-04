Un banale incidente stradale si è trasformato in una violenta rissa a Serramanna, in piazza Matteotti. Sette persone sono state denunciate per rissa aggravata dai carabinieri, dopo un’indagine che ha permesso di ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

I fatti risalgono al pomeriggio del 28 marzo, quando una Ford C-Max guidata da un ventinovenne – già noto alle forze dell’ordine – è stata speronata da una Ford Focus riconducibile a un altro giovane con precedenti. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve: in pochi istanti la situazione è degenerata, coinvolgendo anche parenti e amici accorsi sul posto.

La piazza si è trasformata in un ring improvvisato, con spintoni, pugni e urla, fino all’intervento dei carabinieri, che hanno evitato conseguenze peggiori e ristabilito l’ordine.

Le indagini hanno portato all’identificazione dei responsabili grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle telecamere di sorveglianza.

Gli investigatori stanno ora verificando se l’episodio sia legato ad altre tensioni già segnalate nel territorio. Le sette persone identificate sono state denunciate in stato di libertà, ma le indagini proseguono per accertare il possibile coinvolgimento di altre persone.

