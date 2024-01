Il Consiglio comunale di Senorbì ha approvato le linee programmatiche dell’azione amministrativa riguardo gli investimenti per le opere pubbliche e per i servizi ai cittadini.

«Il lavoro da svolgere è ancora tanto – ha detto in Aula il sindaco Alessandro Pireddu –, ma abbiamo una buona base di partenza costituita dalla già avvenuta assegnazione di diversi finanziamenti e in certi casi anche dell’avvio delle procedure ulteriori relative alla realizzazione di opere e infrastrutture».

La struttura delle linee di mandato corrisponde in linea generale al programma di coalizione, che costituisce l’agenda programmatica e di intenti politici e organizzativi presentati ai cittadini. «Una lista di idee e di intenzioni che si tramuterà in progetti e azioni concrete traducibili in linee guida per la redazione dei documenti programmatori», è scritto nel documento, che di fatto rappresenta l’agenda di governo e che ha tra i suoi obiettivi quello di adattarsi alle esigenze e ai bisogni che emergeranno, in modo da poter accogliere idee, proposte e aggiornamenti.

Diversi gli interventi nell’ambito della ristrutturazione e dell’assegnazione delle strutture comunali, tra queste c'è la casa di riposo che presto verrà riaperta e assegnata attraverso una gara d’appalto. L’implementazione degli impianti sportivi con realizzazione di campi da destinare a varie attività consentirà ai giovani e ai meno giovani di potersi dedicare ampiamente al benessere fisico e mentale che solo lo sport può garantire. La realizzazione dell’asilo nido consentirà invece ai più piccoli e ai loro genitori di poter meglio affrontare le difficoltà tipiche di una famiglia che cresce: la possibilità di poter fruire di questo servizio accompagnata dall’avvio di una attività di doposcuola per i più piccoli da proporre mediante la ludoteca andranno a completare il fabbisogno formativo di una società moderna e competitiva.

Il potenziamento dei servizi territoriali avverrà attraverso una nuova localizzazione degli stessi, che sarà accompagnata da una riorganizzazione della viabilità interna al centro abitato, in modo da poter garantire una migliore fruibilità degli stessi e una riduzione dei disagi dei residenti. L’ufficio del lavoro verrà trasferito in via Campiooi (nell’ex Casa dello studente), e contestualmente la creazione di nuovi parcheggi nella zona circostante garantirà una migliore fruizione dei servizi del Poliambulatorio, dell’Inps e della scuola media. Proseguendo nell’ambito delle opere pubbliche è prevista a breve l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione del servizio di pubblica illuminazione.

