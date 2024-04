Via libera all’atterraggio dell’elisoccorso, di giorno e di notte, nel campo sportivo di Isili, che già da qualche giorno è operativo 24 ore su 24 in caso di emergenza.

La comunicazione arriva dalla Asl di Cagliari, che dà conto della conclusione positiva della validazione «del sito operativo Hems (Helicopter Emergency Medical Servicepre-surveyed)», dotato di un sistema Gsm di gestione remota dell’impianto di illuminazione.

«Il servizio di elisoccorso Hems ha il compito di assicurare un intervento sanitario tempestivo alle persone che, per condizioni sanitarie o ambientali, hanno necessità di un soccorso urgente», spiega il direttore generale della Asl, Marcello Tidore. «Svolge inoltre un ruolo fondamentale nell’integrare i servizi offerti dalle reti dell’emergenza-urgenza dell’ospedale e del territorio, creando un collegamento rapido, in termini di tempo, tra ospedali spoke e ospedali hub in relazione alle patologie “Tempo-dipendenti”, la cui prognosi è legata ad accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici da effettuarsi in tempi brevi ed in ospedali idonei».

Grazie alla collaborazione con Areus, aggiunge Tidore, «e con il Comune di Isili, siamo ora in grado di garantire il servizio di elisoccorso H24 a tutti i cittadini del territorio del Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta».

Il manager precisa che «l'elisoccorso non è un servizo che sostituisce il pronto soccorso ma è molto importante per dare sicurezza ai sempre più numerosi medici che lavorano nell'ospedale di Isili sapendo che, qualora vi siano situazioni di complicanze, i pazienti possono essere prontamente trasferiti in un ospedale attrezzato per cure adeguate».

(Unioneonline/E.Fr.)



© Riproduzione riservata