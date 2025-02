Domani, martedì 18 febbraio, a causa di un importante intervento di riparazione della condotta in via Pellico angolo via Garibaldi sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in diverse strade dell'abitato di Villaputzu. Interessate le vie Pellico, Garibaldi, Rinascita, d'Arborea, dall'angolo Via Rinascita ad angolo Via Pellico. E ancora nelle località Ziu Serrau, Costa Is Cambonis e Sa brecca

«I lavori -spiega Abbanoa - avranno inizio intorno alle e si stima che potrebbero essere portati a termine indicativamente alle ore 18 fatte salve eventuali ulteriori problematiche al momento non prevedibili».

«Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità, il nostro personale sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile».

