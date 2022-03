Circolazione ferroviaria sospesa dalle 12 del 31 marzo alle 15 del 3 aprile tra le stazioni di Cagliari e Decimomannu. L’interruzione è dovuta alla necessità di svolgere lavori di potenziamento infrastrutturale: i treni saranno sostituiti con bus che effettueranno le fermate nei piazzali davanti alle stazioni ad eccezione di Elmas Aeroporto (davanti al Terminal arrivi c/o la fermata Arst), Assemini (via Asproni ) e Cagliari S. Gilla: (parcheggi della fermata ferroviaria).

A Cagliari, dove la fermata di partenza e arrivo degli autobus non sarà la Stazione Centrale bensì Cagliari S. Gilla, è previsto un servizio di navetta per gli spostamenti da e per la Stazione. I viaggiatori vengono invitati ad acquistare preventivamente il biglietto.

Da Cagliari Centrale la navetta parte ogni ora dalla fermata di via Roma lato stazione FS. Da Cagliari Santa Gilla la navetta parte ogni ora (allo scoccare dei 30 minuti) dalla fermata fronte stazione FS. L'ultima navetta in partenza da Cagliari Santa Gilla è prevista alle 23.45, informa Trenitalia.

