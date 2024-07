Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della facciata della chiesa parrocchiale di Arixi Beata Vergine Assunta. Verranno realizzati lavori per una spesa complessiva di poco superiore agli 8.000 euro, soldi stanziati dal Comune per la messa in sicurezza della parte esterna dell’edificio. Il progetto esecutivo prevede il completamento di una serie di interventi finalizzati al rifacimento della facciata e alla realizzazione di alcune altre piccole riparazioni. La chiesa dedicata all’Assunta, patrona della piccola frazione del Comune di Senorbì (si festeggia il 15 agosto), è situata nel cuore del centro storico del paesello.

Da un edificio di culto all'altro: sono intanto conclusi i lavori di ristrutturazione dell’antica chiesetta di Sant’Antonio, storico edificio di culto della frazione Arixi. L’amministrazione comunale di Senorbì ha realizzato una serie di interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di agibilità della chiesa situata in un giardino nel centro abitato di Arixi, a breve distanza dalla chiesa parrocchiale proprio ora in fase di restauro. In totale, come previsto dal progetto, sono stati spesi 110 mila euro: soldi della Regione (99mila euro), ai quali è stato necessario aggiungere 11.000 euro ricavati dai fondi del bilancio comunale.

La chiesetta dedicata al culto di Sant’Antonio è rimasta chiusa diversi anni: i fedeli attendevano da tempo il recupero della funzionalità della struttura che presenta una semplice pianta di forma rettangolare articolata in un’unica navata. Al di sopra del caratteristico portone ligneo, inserito in una cornice in pietra, c’è una piccola finestra rettangolare. Sulla parte terminale il grande campanile a vela con un arco tipico del periodo nuragico e il tetto a capanna con copertura in tegole. Accanto al muro di cinta del giardino è stata collocata una nicchia con l’immagine del santo.

