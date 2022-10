È stato demolito questa mattina il ponte sul rio San Girolamo che si trova in via Europa a Capoterra. I lavori fanno parte del progetto di messa in sicurezza della zona, portato avanti dalla Regione dopo l’alluvione del 22 ottobre del 2008.

Il cronoprogramma prevede la demolizione di un altro ponte, quello sulla Strada statale 195, all’altezza di Su Loi.

Contestualmente all’eliminazione dei vecchi viadotti che impedivano il regolare deflusso delle acque del rio San Girolamo e del Masone Ollastu, prosegue la costruzione lato mare della Strada statale 195 dei due nuovi ponti.

Grossi disagi per i pedoni: dopo la chiusura dei marciapiedi del tratto di strada diventata un cantiere, risulta impossibile circolare a piedi per passare da una lottizzazione all’altra tra Torre degli Ulivi e Frutti d’Oro.

