Possibili disagi domani nel Parteolla a causa di un intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di sollevamento dell’acqua di Sibiola.

Dalle 8.30 alle 13.00 sarà interrotto l’approvvigionamento idrico ai serbatoi dei comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis.

La rete idrica sarà alimentata dalle scorte presenti nei depositi fino ad esaurimento. Durante la mattinata potrebbero verificarsi cali di pressione soprattutto nelle zone più alte dei tre centri abitati.

Al termine dell’intervento il servizio sarà immediatamente ripristinato per consentire il riempimento dei serbatoi in modo da limitare al massimo il disservizio. Per eventuali segnalazioni è attivo il numero verde di Abbanoa 800.022.040.

