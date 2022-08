Gestiva un'autofficina a Monserrato ma la sua attività non era in regola e pur non avendo la partita Iva portava avanti la professione di meccanico e carrozziere. Inoltre l'uomo - un 40enne che è stato denunciato - aveva allacciato abusivamente l'autofficina alla rete idrica e aveva in riparazione un veicolo di proprietà della "Nuova Sicurvis Srl", rubato l'11 giugno scorso.

Oltre a violare anche le norme relative alla gestione dei rifiuti speciali, il meccanico abusivo aveva nella sua officina due lavoratori irregolari per i quali è stato sanzionato con una multa di 5.600 euro.

Lo hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Monserrato che hanno segnalato il 40enne alla Procura della Repubblica di Cagliari: ora l’uomo dovrà rispondere di furto aggravato, ricettazione e violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

