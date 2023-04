Hanno cercato l'effetto sorpresa gli antimilitaristi che hanno partecipato alla manifestazione organizzata da Sardinnia Aresti, ma alla quale hanno aderito diversi gruppi come A Foras e i Cobas.

Partiti intorno alle 15,30 da Villasor e attesi per le 16,30 davanti ai cancelli dell'aeroporto militare di Decimomannu, hanno scelto una stradina di campagna tra i due ingressi della base. Ad attenderli, nonostante la variazione di percorso, hanno trovato i poliziotti in assetto antisommossa che hanno sparato lacrimogeni.

Il corteo ha avuto appena il tempo per lanciare qualche slogan e alcuni cori, ma ha poi dovuto ripiegare verso la Provinciale, diretto al cancello principale.

Anche lì però un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine ha definitivamente bloccato i manifestanti, circa 300, con gli idranti e ancora lacrimogeni. Il corteo ha poi ripreso la strada per Villasor. Non sembra ci siano persone ferite, in nessuno dei due schieramenti.

© Riproduzione riservata