Costumi e arti medievali, giochi per bambini, spettacoli musicali e degustazioni di prodotti tipici. Per il secondo anno consecutivo Dolianova ospita la manifestazione “La Taverna del Borgo” organizzata dall’associazione Memoriae Dolia Episcopatum in collaborazione con il Comune. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre.

La manifestazione prenderà il via alle 10 a Villa de Villa con l’apertura del mercato medievale e il via ai laboratori di cucina e antichi mestieri. Sarà possibile ammirare le esposizioni di armi, strumenti di tortura e armature e assistere alle danze e giochi da strada e da tavolo in uso nel Medioevo.

Alla rassegna saranno presenti anche quest’anno la Compagnia d’Armi e gli Arcieri storici di Sanluri. In programma lo spettacolo musicale dei tamburini di Sanluri e, a fine serata, l’esibizione dei saltimbanco.

