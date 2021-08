La solidarietà per l'alto oristanese devastato dall'incendio di fine luglio è scattata anche a Castiadas con la raccolta di mangimi, foraggi e rete metallica. Tutto è stato consegnato a cinque aziende.

Da Castiadas sono partiti nove grossi camion con 900 balle di foraggio, 55 rotoballe di misto di fieno, oltre 2 chilometri di recinzioni, 500 paletti zincato (per realizzare nuove recinzioni per il bestiame che si è salvato dal rogo), 3600 metri quadrati di teli per coprire e salvaguardare il fieno, oltre 140 sacchi di mangimi.

Ora l'obiettivo è quello di aiutare un allevatore di Tresnuraghes che nel rogo ha perso 140 pecore: si punta ad acquistare un nuovo gregge e consegnarlo entro pochi giorni all'uomo sposato, padre di due figli.

© Riproduzione riservata