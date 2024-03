Anche quest’anno l’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Decimomannu ha partecipato al progetto “La Pigotta sportiva” organizzato dal comitato provinciale Unicef di Cagliari in collaborazione con il Coni Sardegna.

Il proposito è quello di coinvolgere le scuole nel percorso di sensibilizzazione sull’importanza dello sport come momento ludico, educativo e per il miglioramento di corpo e mente. Nel contempo si raccolgono fondi per sostenere il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia.

Al progetto dell’anno scolastico 2023/2024 hanno aderito 19 istituti della provincia di Cagliari, tra i quali la scuola secondaria di primo grado di Decimomannu. Alcuni volenterosi ragazzi hanno partecipato, in orario extrascolastico del mercoledì pomeriggio, al “Progetto cucito 2” coordinato dal docente Giuseppe Mereu e supportato dalla dirigente scolastica, da altri docenti e da alcuni collaboratori scolastici. Ciascuno di loro ha realizzato una bambola di pezza e soltanto tre, rappresentanti sport differenti, sono state selezionate per partecipare al concorso “Vota la Pigotta”. Ieri è arrivato il risultato: la numero 50 (un giocatore di golf) è salita sul podio aggiudicandosi la medaglia d’argento e battendo le altre 52 in gara.

Lo sport, così, favorisce l’apprendimento e la condivisione dei valori dell’amicizia, della solidarietà e dell’antidiscriminazione.

