Dall'8 al 28 dicembre Piazza Liori diventa il cuore del Natale capoterrese. Tornano i Mercatini di Natale organizzati dal Centro Commerciale Naturale “Welcome to Capoterra”, Comune di Capoterra e Pro Loco , un appuntamento molto atteso che anche quest’anno trasformerà il centro del paese in un villaggio ricco di luci, colori, musica e tradizioni.

L’inaugurazione, svolta ieri, lunedì 8 dicembre alle 17, con l’attesa accensione dell’albero di Natale, accompagnata dalla presenza di Babbo Natale, dei suoi allegri elfi, con tanta musica ed intrattenimento dedicati ai bambini e alle famiglie. Un momento simbolico che ha dato ufficialmente il via a venti giorni di eventi, spettacoli e attività per tutte le età.

I mercatini ospiteranno artigiani, produttori agroalimentari, hobbisti e creativi, che proporranno prodotti tipici, idee regalo, gioielli fatti a mano, abbigliamento, decorazioni e tante proposte originali. Le casette in legno allestite in Piazza Liori accoglieranno inoltre realtà del territorio, valorizzando la tradizione locale e sostenendo l’economia di prossimità.

Durante tutti i weekend della manifestazione, la piazza si animerà con un ricco programma di eventi: spettacoli con il sax, mascotte itineranti, momenti di baby dance, la simpatica presenza del Grinch, musica live per i più grandi e attività di animazione pensate per coinvolgere l’intera comunità.

Un’atmosfera festosa che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 28 dicembre, creando un percorso immersivo tra luci, suoni e profumi natalizi.

I Mercatini di Natale di Capoterra si confermano così un appuntamento imperdibile, dove tradizione, creatività e magia si intrecciano per regalare giorni di festa e condivisione a tutta la città.

