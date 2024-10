Oggi, sabato 13 ottobre, va in scena la trentesima edizione della “Lumaca d’oro”, la kermesse gastronomica inserito all'interno della 32^ Sagra della lumaca, una tra le più grandi manifestazioni d'Europa dedicate al prelibato gasteropode.

«L'esigenza è quella di promuovere il nostro territorio e favorire un sentimento comune identitario con processi innovativi e di sperimentazione», spiega il presidente della Pro loco Carlo Carta, che da diversi anni ha intrapreso un progetto culinario-culturale che vuole sensibilizzare le popolazioni locali. «Soprattutto gli studenti di ogni ordine e grado, a migliorare la propria conoscenza del territorio, prendendo coscienza delle enormi potenzialità».

Non a caso conoscere il territorio può essere l’antidoto contro lo spopolamento delle zone interne, potenziando il livello qualitativo dell'offerta culturale. «Stiamo portando avanti diverse iniziative finalizzate a far conoscere le nostre ricchezze ambientali e le nostre tradizioni, prolungando e destagionalizzando la stagione turistica», aggiunge il sindaco Terenzio Schirru.

Oggi alle 17, nella sala convegni del centro servizi S’Ulivariu, si terrà la tavola rotonda sul rilancio del comparto elicicolo in Sardegna. A seguire la sfida tra i cuochi di Pro loco, agriturismo e ristoranti con i piatti a base di lumache. Quest’anno si affronteranno le Pro loco di Gesico, Senorbì e Mandas, l’agriturismo “Is Perdas” di Gergei, i ristoranti Andrea e Marta di Guasila, My Dream di Nicola Matta di Mandas e “La Torre” di Villamar. Fuori concorso ci saranno il rappresentante dell’Associazione Cuochi Italiani e quello dei Cuochi Gesichesi (oltre 120 sparsi in tutto il mondo) Antonello Carta, che per anni ha lavorato in Inghilterra.

I piatti, rigorosamente a base di lumache, verranno giudicati da una qualificata giuria, col compito di designare il vincitore. La serata sarà presentata dall’attore Gianluca Medas con l’aiuto del comico Alessandro Pili (alias Sindaco di Scraffingiu) e con le musiche del maestro Marcello Caredda.

