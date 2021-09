Vincita super fortunata a Ortacesus, dove la dea bendata si è fermata nella ricevitoria del bar Pink Point, all’ingresso del paese. Un biglietto del Gratta e Vinci è valso al fortunato giocatore una vincita di 5 milioni di euro. Più che soddisfatto il titolare della ricevitoria Vittorio Sollai: “Siamo tutti molto contenti per il vincitore”.

Questa mattina tantissimi clienti del bar di via Kennedy si sono congratulati con il titolare, anche per cercare di carpire informazioni utili per individuare il volto o il nome del vincitore.

“Non posso dire nulla”, conclude Sollai, trincerandosi dietro un sorriso.

