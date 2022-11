Sarà presentato lunedì alle scuole della Città Metropolitana di Cagliari il progetto Green School Italia, una rete che ha lo scopo di promuovere negli istituti di ogni ordine e grado azioni per ridurre il proprio impatto sull’ambiente e educare i propri alunni a un atteggiamento attivo di tutela del pianeta.



L’evento si terrà alle ore 16 in modalità online e le scuole interessate a partecipare possono accedere al link https://meet.goto.com/217957957.



La Città Metropolitana di Cagliari è partner da quest’anno della rete Green School assieme all’associazione di promozione sociale Efys Onlus.



“Quella della sostenibilità è una svolta non più rimandabile, per questo abbiamo messo la questione ambientale al centro della pianificazione strategica del nostro territorio”, spiega il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca. “Con questo progetto facciamo un altro passo verso la creazione di una Città Metropolitana più sostenibile partendo dalla formazione dei cittadini di domani all’insegna delle buone pratiche e stili di vita rispettosi dell’ambiente e dei suoi equilibri”.



Le Green School lavoreranno sui pilastri tematici dedicati ad acqua, energia, biodiversità, mobilità sostenibile, rifiuti e spreco alimentare, con approfondimenti didattici e percorsi di formazione per gli insegnanti. Al termine di ogni anno scolastico una selezione di comunità scolastiche riceverà il riconoscimento di ‘scuola verde’ per il proprio impegno a favore della sostenibilità ambientale.



L’esperienza Green School è nata a Varese nel 2009 e include oggi oltre 600 scuole.



Il progetto è realizzato con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

© Riproduzione riservata