“Le aree interne possono divenire un laboratorio d’idee, una risorsa viva, un tesoro straordinario per tutta la Sardegna”. Sono queste le parole usate dalla Chiesa, espresse attraverso i Vescovi, in riferimento al problema dello spopolamento delle zone interne dell'Isola. Il clero si schiera dunque in prima linea, e affianca la politica e la società civile, davanti a un problema che si sta manifestando sempre più in tutta la sua gravità.

Per ricordare il decimo anniversario del pellegrinaggio di papa Francesco in Sardegna e al santuario di Nostra Signora di Bonaria, la parrocchia di Santa Vittoria ha proposto all'arcivescovo, Monsignor Giuseppe Baturi, un convegno sul tema “Aree interne: dove la vita non vuole morire. L'impegno della comunità cristiana, della società civile e della politica” da tenersi a Seuni (frazione di Selegas) sabato 30 settembre 2023, con inizio alle 9. Il Comune di Selegas ha dunque concesso il patrocinio.

«Il tema dello spopolamento richiede un’attenzione particolare anche da parte della Chiesa verso le aree interne. Non ci rassegniamo ad accompagnarle verso la fine, in una sorta di accanimento terapeutico - hanno scritto recentemente i vescovi - ma vogliamo costituirci baluardo, forza per difenderle, dando vita a reti solidali capaci di attivare sinergie. Ci è chiesto, in ogni caso – scrivono ancora i vescovi -, il coraggio di uscire da schemi ormai sclerotizzati, per ripensare il rapporto tra tradizione e innovazione, disponibili ad ascoltare la voce dello Spirito, a restituire il primato effettivo alla Parola di Dio e all’annuncio del Vangelo, anche per meglio integrare una pastorale sovente sbilanciata sull’ambito culturale liturgico».

Questo il programma del convegno, che si terrà nella parrocchia di Santa Vittoria a Seuni: i saluti di don Gianni Zuncheddu (assistente spirituale Parrocchia Seuni) e Alessio Piras (sindaco di Selegas), relazione introduttiva di Monsignor Giuseppe Baturi (arcivescovo di Cagliari e Segretario generale Cei), interventi di Paola Casula (sindaca di Guasila e presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta), Terenzio Schirru (sindaco di Gesico), Alberto Farina (Segretario generale Fnp Cagliari), don Nicola Ruggeri (parroco di Senorbì), Cristiano Erriu (Segretario generale CIAA di Cagliari), Antonello Giuntini (Fondazione Sardinia), Maria Anna Camedda (sindaco di Baradili), Umberto Oppus (sindaco di Mandas), Sergio Zuncheddu (editore L’Unione Sarda).

Interverrà in chiusura Monsignor Corrado Melis, vescovo di Ozieri. Coordina gli interventi Franco Siddi, Presidente Nazionale Editori Radiotelevisivi.

© Riproduzione riservata