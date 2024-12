In prossimità delle festività natalizie la sede di Assemini dell’istituto di istruzione superiore “Michele Giua” ha ospitato i volontari Admo (Associazione donazione midollo osseo). Le classi quinte hanno incontrato il presidente dell’associazione locale Bruno Calabrese che, insieme ad altri soci, ha illustrato ai giovani studenti gli obiettivi dell’Admo e l’importanza di donare il midollo osseo.

I ragazzi, in particolare, hanno ricevuto informazioni su come si diventa donatori, come avviene la donazione e sull’ultima campagna nazionale “Un panettone per la vita”.

