Due automobilisti, risultati positivi agli accertamenti etilometrici per un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Ad entrambi è stata anche ritirata la patente di guida.

Un altro conducente di autovettura è stato, invece, deferito in stato di libertà per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, giustificati dal suo evidente stato di ebbrezza.

I militari operanti hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro del veicolo ai fini della confisca.

