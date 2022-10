Riprenderanno a breve i lavori all'Istituto di Istruzione Superiore di Isili in via Cedda. Questo nuovo intervento permetterà la messa a norma della scuola e il recupero di spazi che verranno utilizzati come uffici e permetteranno di avere altre cinque aule. Tutto questo consentirà a breve di trasferire nel nuovo edificio le ultime classi del Pitagora che ancora stanno nella vecchia scuola di via Lussu.

Dopo i lavori del 2018 buona parte degli studenti del Liceo Pitagora erano stati trasferiti allo Zappa anche a seguito di alcune segnalazioni che hanno portato alla chiusura di parte del Liceo. Con la fusione dei due istituti l'obbiettivo del dirigente era proprio quello di avere un’unica scuola che conservasse le peculiarità dei due istituti originali. Queste ulteriori migliorie permetteranno alla scuola superiore del Sarcidano di fare altri passi avanti per offrire ai ragazzi una scuola all'avanguardia, comoda e sicura.

Intanto anche al Pitagora nei giorni scorsi c'è stato il sopralluogo dei Vigili del Fuoco che è servito a certificare la messa a norma delle zone non interdette, dunque il piano terra, la palestra e l'area campo.

