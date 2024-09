Il pronto soccorso di Isili riapre sette giorni su sette. «Stiamo continuando a lavorare con impegno», ha detto il direttore generale Marcello Tidore, «per trovare nuovi modelli organizzativi». Nei giorni scorsi c'è stato l'incontro con l'assessore regionale alla sanità, con l'Areus e la Asl di Cagliari.

Soddisfazione da parte di Tidore perché sono state poste le basi per attivare soluzioni strutturali. Stamattina l'incontro dell'assessore Armando Bartolazzi anche con alcuni sindaci del Sarcidano Barbagia di Seulo che hanno messo sul tavolo tutte le difficoltà relative alla sanità nel territorio.

Non solo pronto soccorso ma anche e soprattutto la mancanza di personale in servizi fondamentali come la diabetologia, la fisiatria, la medicina dello sport. Obiettivo comune resta comunque la riapertura dell'unità operativa di emergenze-urgenza h24.

Intanto fino al 30 settembre i turni sono coperti mentre si attende il risultato del bando per i medici in pensione e del ricorso presentato per la dottoressa assegnata al pronto soccorso di Isili che è ricorsa al tribunale del lavoro.

