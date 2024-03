Tante gradite sorprese per il ponte pasquale a Isili. L’ultima è stata appena ufficializzata dal sindaco Luca Pilia: «È pronta per le festività l’area ristoro in riva al lago». Pilia non dimentica di ringraziare «gli operatori dell’Agenzia Forestas per la collaborazione».

Nel paese del Sarcidano, dopo un anno e mezzo di lavori, riapre anche il nuraghe “Is Paras”, che sarà ancora più valorizzato con la ripartenza del Trenino Verde, fermata prevista proprio ai piedi del “Gigante Bianco”.

Da alcune settimane sono riprese le attività sportive e turistiche sul lago Is Barrocus, grazie agli apporti delle ultime piogge. L’occasione anche per visitare anche la chiesetta di San Sebastiano, nella sommità dell’isolotto al centro del lago artificiale.

