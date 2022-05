Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Isili.

Una donna, alla guida di un’auto, è uscita di strada senza coinvolgere altri veicoli. Quando i militari sono arrivati sul posto per le prime operazioni di soccorso, hanno poi fatto richiesta per accertamenti tossicologici alla struttura sanitaria in cui la conducente era stata trasportata. Dai test è emerso un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Per questo è stata inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la patente le è stata ritirata.

Il secondo episodio riguarda un altro guidatore, denunciato per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici mentre era apparso in evidente stato di ebbrezza. Anche per lui ritiro della patente.

(Unioneonline/s.s.)

