Si è concluso il servizio educativo e di animazione in favore di minori avviato promosso dall’amministrazione comunale di Suelli e gestito dall’associazione culturale Lughenè. Il servizio, finanziato attraverso il fondo per le politiche delle famiglie, aveva tra i suoi obiettivi principali quello di invitare i bambini alla lettura. Ed è per questo che il Comune di Suelli ha donato un libro a ognuno degli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Suelli.

Il progetto, ideato dall’assessorato comunale ai Servizi sociali, è stato avviato a dicembre attraverso diversi laboratori che hanno coinvolto i bambini dei plessi scolastici del paese. L’iniziativa è poi proseguita con la mostra di illustrazione “L’arte di raccontare con le immagini” che ha suscitato molto interesse tra i giovanissimi studenti e ha raccolto l’apprezzamento degli insegnanti e delle famiglie dei ragazzi. “È un progetto che intendiamo ripetere – ha detto l’assessora ai Servizi sociali, Loredana Cordeddu –, riteniamo fondamentale elaborare e promuovere iniziative di educazione all’esperienza della lettura come strumento di conoscenza e di crescita individuale e collettiva”.

Non è l’unica attività promossa nel piccolo centro della Trexenta con l’obiettivo di diffondere l’educazione della lettura come strumento di conoscenza e di crescita individuale e collettiva. La Giunta cittadina si sta adoperando per la riapertura della biblioteca comunale affinché i progetti di animazione alla lettura possano coinvolgere le famiglie di Suelli.

