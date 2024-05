A Quartucciu continuano i lavori per la manutenzione della rete idrica in città. E lunedì sono previsti altri disagi: in via Nazionale e nelle strade limitrofe mancherà, infatti, l’acqua dalle 8 alle 18.

Quartucciu è, infatti, anche tra i primi trenta Comuni della Sardegna dove si sta portando avanti il progetto “Reti intelligenti” che mira a una drastica riduzione delle perdite. Abbanoa ha investito un milione e mezzo di euro per la riqualificazione delle condotte e sta intervenendo su numerose reti cittadine. I lavori riguardano la sostituzione integrale di quasi due chilometri di condotte. Infatti, quelle vecchie sono caratterizzate da importanti perdite.

Le cause principali sono da ricondursi all’impiego in passato di materiali plastici o in fibrocemento non adeguatamente resistenti alle sollecitazioni che quotidianamente devono far fronte le tubature. Queste verranno totalmente eliminate e sostituite da nuove realizzate in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta. Inoltre, si stanno realizzando anche nuove condotte di collegamento per una migliore razionalizzazione della rete idrica con l’obiettivo di creare distretti idraulici efficienti.

Le strade interessate dal primo appalto sono via Ales, via Arbus, via Beato Angelico, via Isili e vico Planargia. Il secondo appalto riguarda invece le vie Barumini, Sarcidano, Cirene, Dalla Chiesa, Monte Spada, Ballero, Orani, Oliena, Pieria, Cirenaica, Quartu e via Nazionale.

