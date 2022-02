Rete telefonica e Internet in tilt a Castiadas. Il sindaco Eugenio Murgioni protesta e si rivolge al Prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, per risolvere un problema che da giorni interessa le borgate di Castiadas: il mancato funzionamento della rete telefonica fissa e Internet a Olia Speciosa, Camisa, Annunziata e nella vasta area circostante.

“Pare - dice il sindaco Murgioni - che il disservizio sia causato da un guasto alla cabina Telecom Italia situata in località Camisa. La centrale, ospitata all’interno della vecchia cantina, oggi di proprietà regionale, risulta essere inaccessibile per criticità strutturali. A causa dell’interruzione dei servizi, iniziati il 12 febbraio, sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, in quanto il mancato funzionamento della rete ha causato problemi nello svolgimento delle attività lavorative private e pubbliche”.

Il sindaco Murgioni aggiunge che “il Comune ha provveduto a sollecitare più volte la Tim con numerose richieste di assistenza e di pronto intervento. La mancata presa in carico delle richieste, il crescente malcontento dei cittadini e la grave sospensione di servizi essenziali (tra cui quelli postali e bancari), nonché le difficoltà riscontrate dalle imprese locali, mi hanno costretto a chiedere l’intervento immediato del prefetto”.

