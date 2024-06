Prima seduta consiliare a Guasila, dove in Piazza Municipio la sindaca Paola Casula ha giurato sulla Costituzione dando ufficialmente il via al mandato elettorale.

«È stata una gioia e un’emozione giurare per la terza volta come sindaca di Guasila, avere con me la nuova Giunta e tanti nuovi volti pronti a dare il proprio contributo con effetti di buona politica per la comunità», ha detto la prima cittadina, in occasione di quello che rappresenta un passaggio istituzionale fondamentale per avviare il lavoro dell’amministrazione comunale nel mandato 2024-2029.

Erica Arriu, la più votata della lista che ha vinto le recenti elezioni comunali, è stata nominata vicesindaca e assessora alla Salute, Politiche sociali, Sport e Attività ricreative. «Un incarico - ha detto - che cercherò di portare avanti sempre con il massimo impegno cercando di non deludere la vostra fiducia». Questi gli altri incarichi in Giunta: Consuelo Palmas, assessora all’Istruzione, Politiche giovanili, Famiglia, Pari opportunità, Inclusione sociale e volontariato; Paola Carta, coadiuvata dalla consigliera Soru, è la titolare dell’assessorato al Turismo, Musei e biblioteche, Beni culturali, Comunicazione e Attività produttive; Mirko Casti assessore alle Politiche agricole, alla Protezione civile e al randagismo.

La prima cittadina, neoconsigliera regionale di “Sinistra futura”, al suo terzo mandato consecutivo alla guida del Comune di Guasila, ha assegnato anche le deleghe ai consiglieri comunali: Sergio Angioni, capogruppo di maggioranza, si occuperà di cultura; Silvia Soru avrà la delega al bilancio e alla promozione turistica, Patrizia Putzu ai diritti sociali e Corrado Cadeddu si occuperà di decoro urbano, servizi manutentivi e impianti sportivi.

L’8 e il 9 giugno Casula, a capo della lista civica “Guasila per tutti/e”, è stata confermata sindaca di Guasila con il 53,7 per cento dei consensi. Una differenza di voti, rispetto al suo avversario, Giantonio Orrù ("Uniti per Guasila - Progetto civico"), di 115 preferenze. La neoconsigliera regionale di “Sinistra futura” ha ottenuto 819 voti, mentre Orrù si è affermato a quota 704 (il 46,22 per cento dei voti validi).

