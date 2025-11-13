Anziani, cardiopatici, pazienti affetti da patologie croniche. In tanti in questi giorni si sono recati nei centri di vaccinazione allestiti dai medici di base “Gruppo Rete Parteolla” a Dolianova, Serdiana, Donori e Soleminis. Un servizio essenziale per facilitare la somministrazione del vaccino contro l’influenza di stagione che sta registrando una grande partecipazione.

A Soleminis, ieri, si sono somministrati gli ultimi vaccini. Oltre 200 i cittadini che si sono recati nel Centro di aggregazione sociale dove oltre ai medici di base hanno offerto un supporto alle operazioni i volontari della Croce Rossa e del Gruppo Cisom Ordine di Malta di Cagliari.

La campagna di prevenzione si concluderà domani con l’ultimo appuntamento a Dolianova. La sede di via Gandhi (campi da tennis) sarà aperta la mattina dalle 10 alle 12 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 17. Il consenso informato sarà compilato prima della somministrazione del vaccino.

© Riproduzione riservata