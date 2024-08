Via libera della Regione ai fondi integrativi per l’incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali. La quota destinata ai sei comuni dell’Unione del Parteolla e del Basso Campidano è di 226mila euro così ripartita; Dolianova e Settimo San Pietro, comuni con più di 5.000 abitanti, riceveranno circa 62mila euro a testa. Per gli altri centri con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (Serdiana, Donori, Soleminis e Barrali) la somma trasferita è pari a 25.470 euro. Si tratta delle risorse previste dalla legge regionale n.3 del 2022 che aveva sancito l’aumento delle indennità di carica spettanti agli amministratori locali (sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali). Per l’incremento dei fondi, la Regione ha stanziato 15 milioni di euro da destinare a tutti i 377 comuni della Sardegna.

