Si trova ricoverato ancora in Rianimazione al Brotzu Vincenzo Deriu, l’operaio di 23 anni rimasto vittima ieri sera di un incidente sul lavoro in uno stabilimento sulla 131, in territorio di Sestu.

Oggi i carabinieri dello Spresal hanno effettuato il sopralluogo sul posto. Il giovane, che era impegnato in lavori di restauro, sarebbe caduto dal tetto attraverso il lucernario che avrebbe ceduto: è precipitato nel vuoto per otto metri.

Un volo attutito da una catasta di cartone, che non lo ha comunque salvato da gravi ferite: per lui la prognosi è ancora riservata.

I carabinieri stanno ora lavorando per accertare eventuali responsabilità.

