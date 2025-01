Un giovane di 23 anni è stato ricoverato al Brotzu di Cagliari per gravi ferite, che si sarebbe procurato cadendo da un’altezza di alcuni metri in un stabilimento sulla 131, in territorio di Sestu.

Subito soccorso, il 23enne è stato trasportato in ambulanza in ospedale in codice rosso. Dopo le prime visite, è stato trasferito in Rianimazione con prognosi riservata.

Poco o nulla è trapelato sulla dinamica dell'accaduto, in attesa degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

© Riproduzione riservata