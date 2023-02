Morto in sella alla sua passione: la moto. Gianni Cornacchia aveva 51 anni: è andato a sbattere contro un blindato di un società di vigilanza mentre viaggiava sulla sua Rsv Aprilia sulla Statale 293, al chilometro 40, vicino alla galleria di Medau Zirimilis (QUI LA NOTIZIA).

Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo, causato forse da un’invasione di corsia da parte sua. Inutile l’intervento dell’elisoccorso: Cornacchia è rimasto privo di vita sull’asfalto, accanto alla moto distrutta.

Come faceva spesso, era partito da Capoterra per un giro sulle due ruote nel fine settimana. Cresciuto nel paese dell’hinterland cagliaritano, ci era tornato da alcuni anni dopo un periodo trascorso nella Penisola per lavoro.

Appena tempo e impegni glielo permettevano, percorreva spesso le strade tutte curve della Sardegna. Quello di oggi è stato il suo ultimo viaggio, interrotto da un terribile incidente.

Enrico Fresu

