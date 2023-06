Ha speronato un’ambulanza, in servizio e con un paziente a bordo, rischiando di farla rovesciare poi si è allontanato dal luogo dell’incidente, la strada statale 554 a Monserrato prima dello svincolo per Dolianova e Ballao: il conducente di una Mercedes, verso mezzanotte e mezza, è scappato ma con l’auto danneggiata non ha fatto molta strada e i carabinieri sarebbero già risaliti a lui.

Per fortuna non ci sono stati feriti. Ingenti i danni all’ambulanza che ha affrontato l’incrocio con lampeggianti e sirena accesi. L’auto proveniente da Monserrato l’ha colpita nella parte anteriore. Poi dopo una brevissima sosta, la fuga.

Il paziente trasportato sul mezzo di soccorso è stato affidato a un’altra ambulanza del 118. Sotto choc il personale ma nessun ferito grave. Sono arrivati i carabinieri della compagnia di Dolianova che hanno subito avviato le ricerche del fuggitivo.

