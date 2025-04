È ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu, la ragazzina di 16 anni (e non 18, come emerso in in primo momento: qui la notizia) rimasta gravemente ferita insieme a un'amica, diciottenne, ricoverata anche lei ma al Policlinico, in codice rosso, nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo viale Marconi.

La dinamica non è ancora chiara. Da quanto si apprende le due ragazzine si trovavano in sella a uno scooter e stavano percorrendo viale Marconi quando arrivate all'altezza di Is Pontis Paris, per cause non accertate, hanno perso il controllo dello scooter finendo sull'asfalto. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine: la sedicenne è stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari in gravissime condizioni. All’arrivo dei soccorritori era priva di conoscenza.

È ricoverata nel reparto di Rianimazione, i medici mantengono riservata la prognosi. L'amica è stata invece trasportata al Policlinico, in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

