Due diciottenni in gravi condizioni: è il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata a Is Pontis Paris, in territorio di Quartu.

Le due ragazze erano in sella a uno scooter: quella alla guida ha perso il controllo e entrambe sono finite a terra. All’arrivo dei soccorritori del 118 una delle ferite non era cosciente ed è stata trasportata in codice rosso al Brotzu.

Considerate meno preoccupanti le condizioni dell’altra giovane, che era vigile e ha risposto alle sollecitazioni dell’equipaggio di un’altra ambulanza accorsa sul posto: anche a lei è stato assegnato il codice rosso durante il trasferimento al Policlinico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Quartu: secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata