Incendio nella notte nelle campagne lungo la sp15 ai confini fra i territori di Maracalagonis e Quartucciu.

Le fiamme sono divampate nei pressi di Simbiritzi aggredendo anche macchia mediterranea.

A lanciare l'allarme sono stati automobilisti di passaggio con immediato arrivo dei Vigili del fuoco con diversi uomini e mezzi.

L'intervento dei vigili del fuoco (foto Andrea Serreli)

Le fiamme, favorite anche dal vento, hanno trovato facile esca anche tra i rifiuti soprattutto di natura edilizia, tra cui eternit e altra spazzatura abbandonata nelle campagne.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri sono riusciti a circoscrivere e a domare il rogo, mettendo poi in sicurezza il sito ed effettuando un sopralluogo per risalire alle cause dell'incendio. In merito nessuna indiscrezione.

