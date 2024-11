Tragedia a Nurri: un anziano di poco meno di 80 anni è morto nell’incendio scoppiato all’interno della sua abitazione in via Segni, alla periferia del paese.

Il rogo è divampato nella tarda serata e all’arrivo dei vigili del fuoco – del comando di Cagliari e di Nuoro – e dei soccorritori del 118 per l’uomo non c’era niente da fare. Ancora ignote le cause.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione del paese.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata