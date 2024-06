Nella giornata da bollino giallo per gli incendi in Sardegna, il Corpo forestale regionale è intervenuto per domare un rogo divampato nelle campagne di Escalaplano.

A supporto delle squadre a terra si è reso necessaria anche l’entrata in azione di un elicottero, decollato dalla base operativa di Villasalto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata