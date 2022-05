Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari per una serie di incendi nell'hinterland.

Poco prima delle 20:30 un rogo si è sviluppato a Sinnai in via Voltaire all'interno di una struttura della piscina comunale, la squadra "1A" della sede centrale ha spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura e l'area. Sempre a Sinnai un’auto in sosta in via Quartu, vicino al piazzale comunale, è stata distrutta dalle fiamme. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando Stazione di Quartu.

Un’altra auto in fiamme anche a Selargius, in via San Bernardo, e a Quartu, in via Carlo Fadda.

Alle 5 del mattino un'altra chiamata è pervenuta alla sala operativa 115 del Comando per l'incendio di un'abitazione in via Vico I Roma a Sestu.

Infine si sono registrati vari incendi di vegetazione.

Per tutti gli interventi i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Nessuna persona risulta coinvolta.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata