Sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, non ha rispettato una serie di prescrizioni e per questo è stato denunciato dai carabinieri di Castiadas.

Protagonista degli episodi è un 46enne residente a Muravera. Nel pomeriggio del 27 agosto scorso, nella zona di Olia Speciosa, è stato visto in un bar mentre impugnava un coltello a serramanico che teneva lungo la coscia mentre discuteva con un altro cliente del locale.

Quindi non solo si era allontanato dal proprio domicilio in un altro comune per futili ragioni, ma aveva con sé oggetti atti ad offendere e inoltre era insieme a una persona che in passato è stata destinataria di diverse denunce. Circostanza contraria a quanto stabilito dal provvedimento a carico del 46enne.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata