Marijuana in buste di cellophane e una pianta di canapa indiana alta più di 2 metri: è quanto hanno scoperto i carabinieri nell’abitazione di un 45enne di Siliqua, denunciato a piede libero per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di un contenitore in plastica contenente 3 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una busta in cellophane contenente 30 grammi della stessa sostanza, e la pianta di canapa indiana.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

(Unioneonline/v.l.)

