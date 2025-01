Droga, contanti e una pistola: è quanto trovato dai Carabinieri di Selargius nell’abitazione di un 55enne residente a Quartucciu. L’arresto in flagranza di reato è avvenuto questa mattina, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.

L’operazione è stata condotta a seguito di un’attenta attività informativa e investigativa da parte dei militari. Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato oltre tre etti di marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per la vendita. È stata sequestrata una pistola Beretta calibro 6,35 con 12 colpi, insieme a 950 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Proseguono gli accertamenti da parte degli inquirenti per verificare la provenienza della pistola e valutare eventuali collegamenti con altri episodi. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta.

(Unioneonline/v.f.)

