I carabinieri di Selargius hanno denunciato a piede libero un 18enne. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di due pezzi di marijuana, un pezzo di hashish da 15,2 grammi, 480 euro in banconote di piccolo taglio – ritenute provento dello spaccio – e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Inoltre i militari hanno recuperato un tirapugni in metallo.

Tutto è stato sequestrato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata