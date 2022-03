Il suo atteggiamento elusivo ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di sottoporlo a un controllo: le attività si sono concluse con l’arresto.

In manette, per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, è finito un 30enne di Villasor individuato dai militari della locale stazione che hanno agito in collaborazione con i colleghi di Sanluri. L’uomo, disoccupato e beneficiario del reddito di cittadinanza, è stato perquisito e nella sua abitazione sono stati trovati 300 grammi di marijuana suddivisa in alcuni involucri di cellophane.

L'udienza di convalida e il giudizio con rito direttissimo si terranno domani al palazzo di giustizia di Cagliari. Verrà inoltre proposta la revoca del reddito di cittadinanza.

(Unioneonline/s.s.)

