«Tu che hai rubato in casa mia il mio portafoglio, sappi che ho il video perché eri talmente preso a rubarlo che non ti sei nemmeno accorto che ci sono le telecamere in tutto il locale».

Il titolare del White Caffè, bar di via Anglona all’angolo con via Leonardo da Vinci, a Quartu, si affida ai social per provare a identificare l’uomo che ieri avrebbe rubato nel suo locale. Con un avviso, rivolto al ladro: « Ti do una tempistica minima per rendermelo perché se no porto il video ai carabinieri».

I dettagli sono numerosi: «Tu pelato, barbetta, maglietta nera, pantaloncini grigi e scarpe bianche. La tua ragazza con i capelli biondo scuro tutta tatuata con il vestito a fiori. Devo continuare? E pure la tua macchina ho visto».

Il titolare attende che il maltolto venga restituito questa mattina «perché di pomeriggio procediamo con la querela».

