Indagini in corso per far luce sul furto del carro attrezzi di una ditta di Quartu, recuperato a Sestu dai carabinieri della Stazione. Il mezzo è stato già restituito al proprietario mentre le forze dell'ordine cercano di risalire all'utilizzo che è stato fatto e che doveva essere fatto dai malviventi che lo hanno abbandonato poche ore dopo il colpo.

Ovviamente non è da escludere che sia stato utilizzato o che poteva essere utilizzato per il furto di qualche auto di valore per smontarne i pezzi di ricambio. Ipotesi e nulla più al momento. Il fatto che sia stato abbandonato a Sestu in una strada abbastanza trafficata, potrebbe far pensare anche all’abbandono affrettato del mezzo per sfuggire a qualche pattuglia di carabinieri.

Sul mezzo recuperato è stato già effettuato un accurato controllo alla ricerca di impronte digitali. Si cercano anche eventuali testimoni o immagini di telecamere che potrebbero tornare utili nell’economia delle indagini. Una inchiesta che va avanti nella più grande discrezione.

