Un carroattrezzi è stato rubato nella via Beethoven a Quartu. I carabinieri lo hanno recuperato dopo poche ore a Sestu in via 9 Novembre.

Si sta ora cercando di capire se sia stato utilizzato dai malviventi o doveva comunque servire per rubare auto nella zona.

I carabinieri hanno già avviato le indagini interrogando anche alcune persone e cercando di risalire alle immagini di qualche telecamera sul luogo del furto o del ritrovamento del mezzo.

