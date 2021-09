"La nuova Scuola internazionale di addestramento al volo dell'Aeronautica Militare è il risultato della cooperazione fruttuosa, a livello internazionale, tra Difesa, l'Industria nazionale e la Regione Autonoma della Sardegna, a basso impatto ambientale e con ricadute economiche e sociali positive a livello nazionale e sul territorio locale".

Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, oggi in Sardegna in una visita alla base aerea di Decimomannu, che ospiterà la sede dell'International Flight Training School (Ifts) dell'Aeronautica Militare.

Il ministro, accompagnato dal generale Angelo Rosso, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, da Alessandro Profumo e Lucio Valerio Cioffi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale di Leonardo Spa, è stato ricevuto al suo arrivo dal comandante del Reparto sperimentale e di standardizzazione tiro aereo dell'Aeronautica Militare, colonnello Cosimo De Luca.

"Decimomannu - ha proseguito il ministro - diventerà un polo d'eccellenza per l'addestramento al volo avanzato, ospiterà il più moderno ed evoluto sistema di addestramento integrato tra quelli presenti negli altri paesi occidentali. Un investimento importante per l'adeguamento della base con infrastrutture d'avanguardia ed ecocompatibili. So che sono state coinvolte prioritariamente le imprese regionali. Segno di quanto la Sardegna sia importante per la Difesa e l'intero Paese".

"Un polo d'eccellenza per l'addestramento al volo avanzato con la formazione dei piloti di molti Paesi, un investimento strategico in politica militare. Un progetto in ottimo stato di avanzamento che avrà positive ricadute economiche per il territorio", il commento di Christian Solinas.

L'International Flight Training School consentirà di raddoppiare l'attuale offerta formativa dell'Aeronautica Militare attraverso la creazione di un polo addestrativo che si unirà a quello già esistente nella base aerea di Galatina (Lecce).

Attraverso la formazione dei piloti di altri Paesi, il progetto IFTS rappresenta un investimento nella creazione di buone relazioni tra Paesi e quindi un investimento in termini di politica militare e dal punto di vista geostrategico, hanno evidenziato il Presidente Solinas e il Ministro Guerini. L'Aeronautica Militare aveva già in passato applicato, con successo, il concetto di pooling and sharing, quando ha integrato con successo i propri assetti nel Comando Europeo per il trasporto aereo.

