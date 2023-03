La notizia è rimbalzata sui social in un baleno, tra commozione e bei ricordi di un dirigente sportivo appassionato.

Lutto ad Assemini per la scomparsa di Giorgio Deidda, storico dirigente del club di calcio Gs Assemini. Avrebbe dovuto compiere 83 anni.

Dirigente della società dagli Anni Settanta, ha cresciuto generazioni di giovani calciatori, accompagnandoli nelle trasferte in Italia e all’estero per tornei e stage.

Alcuni anni fa era stato colpito da un ictus dal quale si era ripreso. Due anni fa, un'altra grave malattia aveva minato il suo fisico che, nei giorni scorsi, non ne ha sopportato i fendenti. Nei giorni scorsi Giorgio Deidda ha accusato un malore ed è morto dopo un breve ricovero in ospedale.

Ma tra atleti e dirigenti del Gs Assemini resterà – indelebile – il ricordo.

